Esports World Cup 2026: I quattro Tekken 8 superstiti all'ultima possibilità di qualificazione sono stati confermati

HQ

Gli eventi di picchiaduro alla Coppa del Mondo di Esports tendono a finire in un attimo. Ospitano vivaci Last Chance Qualifiers per determinare gli ultimi giocatori che parteciperanno all'evento principale, il tutto prima di offrire una serie principale di azione in cui la competizione completa tende a concludersi in pochi giorni. Questo si riflette ancora una volta nel torneo Tekken 8.

Negli ultimi giorni, la Last Chance Qualifier per l'evento Tekken 8 si è conclusa, con quattro giocatori che hanno ottenuto un posto nella fase principale del gioco. Per quanto riguarda chi siano questi giocatori, due provengono dal Pakistan, uno dall'Arabia Saudita e uno dalla Corea del Sud, con le rispettive quattro stelle che sono Khawaja "M. Zubair" Muhammad Zubair, Nauman "Numan Ch" Chaudhry, Raef "Raef" Alturkistani e Son "Qudans" Byeong-mun.

Con la conclusione dell'Last Chance Qualifier, il Main Event è ora fissato e si svolgerà nei prossimi giorni (a partire da questo pomeriggio, 4 agosto) fino a quando il vincitore non verrà incoronato il 7 agosto e il montepremi di 1 milione di dollari verrà distribuito.