Esports World Cup 2026: Il tabellone dei playoff Valorant a otto squadre è già deciso

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I primi tornei della Coppa del Mondo di Esports 2026, che si terranno quest'anno a Parigi, in Francia, invece che a Riyadh, Arabia Saudita, a causa del conflitto in corso in Medio Oriente, si concluderanno questo prossimo fine settimana. Siamo ben oltre la prima settimana di azione competitiva per il torneo, anche se l'evento Valorant è iniziato la scorsa settimana, quando si è iniziato a lavorare per ridurre le 16 squadre qualificate a sole otto superstiti per i Playoff. Siamo arrivati a questo punto dell'azione.

Il tabellone dei playoff a otto squadre è stato fissato, il che significa che ora sappiamo come ogni squadra sia stata inserita nel tabellone a eliminazione diretta, dove non esiste più una rete di sicurezza. In totale, restano otto partite da giocare (inclusa la partita per il Terzo Posto), con i Quarti di Finale previsti per il 9-10 luglio, le Semifinali l'11 luglio e le partite per il Terzo Posto e la Finale il 12 luglio.

Anche se nella grafica qui sotto si può vedere come il tabellone è diviso, gli orari e le partite dei quarti di finale sono disponibili qui sotto.

EWC 2026 Valorant Quarti di finale dei playoff: