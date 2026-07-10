Esports World Cup 2026: La fase a gironi Apex Legends è conclusa con la fase Survival che si svolge oggi

HQ

Il primo weekend di azione delle finali per la Coppa del Mondo di Esports nel 2026 sta per iniziare. Uno dei tornei in cui un vincitore verrà incoronato nei giorni successivi è l'evento Apex Legends (noto anche come Split 1 Playoffs). La parte delle Finali si svolgerà dall'11 al 12 luglio (domani e sabato), ma già sappiamo gran parte di come saranno le squadre qualificate per le Finali.

La fase a gironi si è conclusa e ciò significa che 14 squadre si sono qualificate per le finali, sei squadre sono state eliminate definitivamente dall'evento e 20 squadre stanno accedendo alla fase di sopravvivenza dove si contenderanno uno dei sei biglietti aggiuntivi per le finali.

Per quanto riguarda le squadre confermate finora nelle Finali, sono le seguenti, come disposto in base alla posizione di arrivo durante la fase a gironi:



Elite Esports EU



Team Liquid



S8UL Esports



Gladiatori Gaimin



Team Vision



Divisione Zeta



Tutti i Gamers Globale



Rifiuto



ZEDI Esports



Team Falcons



Sentinelle



Team Nemesis



Alleanza



ILLIMITATO



Le sei squadre eliminate Kirisame Havoc, Team Heretics, Dogred, TLN Pirates, Dory, and TriniTY. E secondo le 20 squadre della Fase di Sopravvivenza, le seguenti organizzazioni si sfideranno oggi, 10 luglio, in 10 partite, in cui 14 squadre saranno eliminate e sei avanzaranno.



Aurora



Deep Cross Gaming



DINOS



ENTRA FORCE.36



Piatto



Per divertimento degli esports



Geekay Esports



Gen.G Esports



JD Gaming



Club QUINOTROPI



Ninja in pigiama



Xpert di maiale Xiaolongbao



RRQ



Shopify Rebellion



PAREGGIO



Virtus.pro



VK Gaming



Neo del Mietitore Bianco



Wolves Esports



ZiPLine Mafia



Cosa ti aspetti dalle partite dei prossimi giorni?