Esports World Cup 2026: La fase a gironi Apex Legends è conclusa con la fase Survival che si svolge oggi
Già 14 squadre hanno conquistato un posto in Finale, sei squadre sono state eliminate e 20 squadre si sono infilate nella Fase di Sopravvivenza.
Il primo weekend di azione delle finali per la Coppa del Mondo di Esports nel 2026 sta per iniziare. Uno dei tornei in cui un vincitore verrà incoronato nei giorni successivi è l'evento Apex Legends (noto anche come Split 1 Playoffs). La parte delle Finali si svolgerà dall'11 al 12 luglio (domani e sabato), ma già sappiamo gran parte di come saranno le squadre qualificate per le Finali.
La fase a gironi si è conclusa e ciò significa che 14 squadre si sono qualificate per le finali, sei squadre sono state eliminate definitivamente dall'evento e 20 squadre stanno accedendo alla fase di sopravvivenza dove si contenderanno uno dei sei biglietti aggiuntivi per le finali.
Per quanto riguarda le squadre confermate finora nelle Finali, sono le seguenti, come disposto in base alla posizione di arrivo durante la fase a gironi:
- Elite Esports EU
- Team Liquid
- S8UL Esports
- Gladiatori Gaimin
- Team Vision
- Divisione Zeta
- Tutti i Gamers Globale
- Rifiuto
- ZEDI Esports
- Team Falcons
- Sentinelle
- Team Nemesis
- Alleanza
- ILLIMITATO
Le sei squadre eliminate Kirisame Havoc, Team Heretics, Dogred, TLN Pirates, Dory, and TriniTY. E secondo le 20 squadre della Fase di Sopravvivenza, le seguenti organizzazioni si sfideranno oggi, 10 luglio, in 10 partite, in cui 14 squadre saranno eliminate e sei avanzaranno.
- Aurora
- Deep Cross Gaming
- DINOS
- ENTRA FORCE.36
- Piatto
- Per divertimento degli esports
- Geekay Esports
- Gen.G Esports
- JD Gaming
- Club QUINOTROPI
- Ninja in pigiama
- Xpert di maiale Xiaolongbao
- RRQ
- Shopify Rebellion
- PAREGGIO
- Virtus.pro
- VK Gaming
- Neo del Mietitore Bianco
- Wolves Esports
- ZiPLine Mafia
Cosa ti aspetti dalle partite dei prossimi giorni?