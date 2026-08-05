Esports World Cup 2026: L'evento Call of Duty: Black Ops 7 inizia oggi, ecco le prime partite

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Oggi è il giorno in cui inizia il torneo Call of Duty: Black Ops 7 della Coppa del Mondo di Esports. Dei 16 team qualificati, 12 inizieranno la loro campagna per essere incoronati campioni dal 5 agosto, mentre le altre seguiranno l'esempio domani, 6 agosto.

L'intero evento si svolgerà fino al 9 agosto, con la fase a gironi che si svolgerà dal 5 al 7 agosto e i playoff tra l'8 e il 9 agosto. Con il partito dei gruppi che iniziano oggi, potresti chiederti quali saranno le prime partite e, in tal caso, puoi vedere queste informazioni qui sotto.

Va notato che ci sono due gruppi, ciascuno con otto squadre, e ogni gruppo utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che una squadra ottiene una seconda vita prima di essere eliminata. Un'altra cosa da ricordare è che solo quattro squadre per gruppo accederanno, il che significa che otto squadre saranno eliminate prima del weekend.

Partite di apertura del Gruppo A EWC BOPS 7:



Movistar KOI vs. Carolina Royal Ravens alle 14:00 BST/15:00 CEST del 5 agosto



FaZe Clan vs. The Pit alle 15:15 BST/16:15 CEST del 5 agosto



G2 Esports vs. Cloud9 alle 16:30 BST/17:30 CEST del 5 agosto



Gentle Mates vs. OMiT alle 17:45 BST/18:45 CEST del 5 agosto



Partite inaugurali del Gruppo B EWC BOPS 7: