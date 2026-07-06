Esports World Cup 2026: Quattro squadre avanzano, quattro squadre sono state eliminate e oggi si giocheranno quattro Valorant partite decisive

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Anche se la Coppa del Mondo di Esports tecnicamente non inizia prima di questa settimana, il torneo Valorant è già in corso da qualche giorno. A tal fine, ora che un intero weekend di azione è stato completato, sappiamo molto di cosa aspettarci dalla fase dei Playoff che seguirà presto, dato che la fase a gironi ha già determinato quattro squadre qualificate, quattro eliminate e otto squadre che giocheranno quattro partite decisive oggi, 6 luglio.

Tenendo tutto questo in mente, le quattro squadre che hanno già ottenuto un posto nei playoff includono 100 Thieves del Gruppo A, Team Vitality del Gruppo B, Gentle Mates del Gruppo C e Team Heretics del Gruppo D. Per quanto riguarda le squadre eliminate, nell'ordine rispettivo dei Gruppi A a D, le organizzazioni eliminate includono Rex Regum Qeon, Paper Rex, XLG Esports e Global Esports. In definitiva, è stato un weekend deludente per la regione del Pacifico, che ora ha solo un cavallo rimasto in gara (NS RedForce ).

Per quanto riguarda le partite decisive, queste sono vittorie e partite in gioco, il che significa che una squadra dovrà vincere per ottenere un biglietto per i Playoff e mantenere vive le proprie speranze nel torneo. Una sconfitta significa eliminazione. Ecco quindi le partite e gli orari degli incontri del 6 luglio.

Partita decisiva del Gruppo A (6 luglio alle 12:00 BST/13:00 CEST):



BBL Esports vs. EDward Gaming



Partita decisiva del Gruppo B (6 luglio alle 14:45 BST/15:45 CEST):



NRG vs. Karmine Corp



Partita decisiva del Gruppo C (6 luglio alle 14:45 BST/15:45 CEST):



Nongshim RedForce vs. G2 Esports



Partita decisiva del Gruppo D (6 luglio alle 12:00 BST/13:00 CEST):



MiBR.LOS contro AG. AL



Cosa ti aspetti dalle partite di oggi?