Esports World Cup 2026: Team Spirit sconfigge gli Yangon Galacticos conquistando il trofeo MLBB Mid Season Cup

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Sebbene ci siano state numerose finali alla Coppa del Mondo di Esports parigina durante il fine settimana, nessuna è stata grande quanto la Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup, almeno se valutata in base al valore del montepremi.

L'evento principale mise in palio 3 milioni di dollari, con il vincitore dell'intero torneo che tornò a casa con 1 milione di questo totale più ampio. Inutile dire che ogni squadra avrebbe voluto uscire vincitrice.

Ma c'era spazio solo per un'organizzazione sul gradino più alto del podio, che si è rivelato Team Spirit, che ha battuto Yangon Galacticos nella finale in modo combattuto ed emozionante per 4-3. La partita è andata fino all'ultimo termine, ma Team Spirit ha vinto, ha conquistato il trofeo e il premio in denaro, e ha persino conquistato 1.000 punti per il Club Championship, il che significa che l'organizzazione è ora decima nella classifica generale con 1.200 punti all'attivo.