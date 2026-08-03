Esports World Cup 2026: Zeta Division incoronato vincitore del Campionato di Metà Stagione OWCS

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Siamo appena arrivati dopo uno dei weekend più intensi di sempre, alla Coppa del Mondo Esports di Parigi, dato che non solo c'erano quattro finali, ma anche altri tornei erano in corso e ospitavano le fasi a gironi e all'ultima occasione.

Per quanto riguarda le vittorie, uno degli eventi chiave è stato il Overwatch Champions Series Midseason Championship, con questo importante torneo internazionale che ha riunito 16 delle migliori squadre del mondo e ha messo in palio 1 milione di dollari.

Dopo alcuni giorni intensi di competizione, Zeta Division è uscito vincitrice, battendo Twisted Minds nella finale per 4-2, assicurandosi 400.000 dollari in premi più 1.000 punti Club Championship, il che significa che l'organizzazione ora ha 1.500 punti ed è ottava nella classifica generale.

Per quanto riguarda i prossimi eventi per l'OWCS, un ritorno alle competizioni regionali è all'orizzonte per qualche mese, tutto prima che i Playoff e le World Finals si svolgano a novembre/dicembre.