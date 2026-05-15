Esports World Cup si trasferirà presumibilmente a Parigi per il 2026 a causa di conflitti in Medio Oriente

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Quest'estate, si prevede il ritorno della Coppa del Mondo di Esports con oltre 20 tornei importanti in un periodo di sette settimane, in cui decine e decine di milioni di dollari sono in palio per i vari partecipanti. Tuttavia, c'è un problema con l'evento di quest'anno, poiché il conflitto in corso in Medio Oriente ha messo un enorme ostacolo ai piani della Fondazione per la Coppa del Mondo Esports, soprattutto perché avere tantissime stelle professioniste e persino orde di fan che volano verso la città saudita di Riyadh nell'attuale clima politico è rischioso, per usare un eufemismo.

Con questo in mente, GamesBeat ha ora pubblicato un rapporto che afferma che la Coppa del Mondo di Esports 2026 abdicerà al Medio Oriente e cercherà invece di ospitare la sua azione a Parigi, Francia. Si menziona che gli stakeholder e gli organizzatori dell'evento sono stati informati di questi piani durante questa settimana, suggerendo che presto verrà fatto un annuncio più ufficiale.

La domanda su un cambiamento così grande è dove si terrà l'azione, dato che il festival non potrà più utilizzare il settore competitivo dedicato al gaming creato appositamente per questa iniziativa a Riyadh. Vale la pena notare che c'erano sempre stati piani per portare la Coppa del Mondo di Esports in giro per il mondo, vendendo i diritti di conduzione e rendendo questo il modo principale per finanziare il festival, ma questa mossa sembra avvenire a un ritmo crescente a causa della guerra in Medio Oriente che non solo ha reso pericoloso viaggiare nella regione, ma ha anche visto molti voli cancellati dalle compagnie aeree.