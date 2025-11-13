Ethan Mbappé corteggiato dalla Federcalcio algerina per la loro nazionale

HQ

Ethan Mbappé, 18enne centrocampista del Lille, fratello del capitano della Francia Kylian Mbappé, è stato corteggiato dalla Federcalcio algerina, per cercare di convincere il giovane giocatore a unirsi alla loro nazionale, invece che alla Francia. Sua madre, Fayza Lamari, è di genitori algerini, il che significa che a Ethan sarebbe permesso di giocare per l'Algeria (e anche per il Camerun a causa delle radici di suo padre Wilfred).

Secondo Fenec Football, la Federcalcio algerina (AFF) ha già chiamato Lamari per esplorare la possibilità che giochi per la loro nazionale. Ethan non è stato convocato per la Francia da quando è stato convocato una volta per la squadra Under 16 nel 2021. La notizia ha suscitato qualche polemica, naturalmente in Francia, che non vuole perdere un potenziale grande talento per il futuro della nazionale (dopo essere stato messo da parte per gran parte della scorsa stagione a causa di un infortunio, ha già segnato due gol per il Lille, anche contro l'ex club PSG).

Ma ha anche suscitato polemiche in Algeria perché, come riporta As, non gradiscono la politica dell'AFF e dell'allenatore Vladimir Petković

di cercare giocatori all'estero che non hanno mai giocato a livello internazionale invece di sviluppare talenti locali. Inoltre, il popolo algerino non ha una buona immagine della Francia, dopo la lunga occupazione coloniale culminata in una guerra tra il 1954 e il 1962.

Luca Zidane, figlio di Zinedine Zidane (che molti si aspettano sarà il prossimo allenatore della Francia dopo la partenza di Didier Deschamps la prossima estate) ha già firmato per la nazionale algerina. Ethan Mbappé seguirà le sue orme?