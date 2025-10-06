Ethan Mbappé segna il primo gol in Ligue 1 contro l'ex club PSG con il fratello Kylian presente

HQ

Il Paris Saint-German arriva alla sosta per le nazionali ancora in testa alla Ligue 1, ma con meno superiorità di quella a cui è abituato, dopo due recenti partite senza vittorie: ha perso contro l'Olympique Marsiglia (le Classique la stessa sera in cui l'infortunato Dembélé ha vinto il Pallone d'Oro) e domenica scorsa ha pareggiato 1-1 con il Lille. Nuno Mendes, in subentrato, ha segnato il primo gol al 66', ma Ethan Mbappé ha risposto all'85'.

Ethan Mbappé, fratello minore di Kylian Mbappé (solo 18 anni), ha seguito le orme del fratello nell'accademia del Paris Saint-Germain. Tuttavia, dopo essere stato utilizzato come forma di pressione dai proprietari del Qatar del PSG per convincere Kylian a restare, Ethan ha firmato il suo primo contatto professionale con il Lille nel 2024. La sua prima stagione è stata segnata dagli infortuni, ma il centrocampista ha aspettato fino a ieri per segnare il suo primo gol in Ligue 1... alla presenza del fratello Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, che sabato aveva segnato il suo nono gol in Liga in questa stagione con il Real Madrid nella vittoria per 3-1 sul Villarreal, si è recato a Parigi perché è stato convocato per la squadra francese ed è stato invitato alla partita del PSG. Entrambi i fratelli hanno incontrato i loro ex compagni di squadra e l'allenatore Luis Enrique. Nonostante i loro disaccordi quando Kylian ha lasciato il PSG nel 2024, Kylian e Luis Enrique sono stati visti di buon umore, secondo RMC Sport. "Ci sono state molte risate durante la discussione tra i due uomini, che non nutrono rancore per la fine dell'avventura parigina del giocatore".

Il PSG è in testa alla Ligue 1, ma solo un punto sopra gli inseguitori

Ora, il PSG è il leader della Ligue 1, l'unica squadra con 16 punti. Ma dietro, ci sono tre squadre con 15 punti (Marsiglia, Strasburgo, Lione) e due con 13 punti (Monaco, Lens).