Evil Geniuses fa un sacco di mosse Valorant nel roster perché i risultati "sono stati al di sotto dello standard previsto"

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Se hai seguito Valorant Champions Tour nelle Americhe, probabilmente saprai che Evil Geniuses sta vivendo un periodo piuttosto disastroso finora, il che è molto sorprendente considerando che la squadra è stata incoronata campione mondiale nel 2023.

La squadra non è riuscita a vincere un incontro nell'elemento del gruppo della Fase 1, il che significa che è stata eliminata e non apparirà nella prossima fase dei playoff dell'evento. Questo è seguito anche a una prestazione al Kickoff in cui ha perso le prime due partite, è stato inserito nel Lower Bracket, è riuscito a sopravvivere a due partite, prima di essere eliminato molto prima delle parti più importanti dell'evento.

Inutile dire che Evil Geniuses non è orgogliosa di questi risultati e ha apportato modifiche al roster mentre cerca di salvare la stagione. In un post sui social media, il general manager Soham "Valens" Chowdhury ci ha detto che "i risultati di questa stagione sono stati inferiori agli standard attesi da questa organizzazione" e quindi sono state fatte le seguenti mosse.



Anthony "okeanos" Nguyen e Corbin "C0M" Lee sono stati spostati in posizioni inattive.



Cole "meco1e" Lewis è stato retrocesso da capo allenatore a allenatore inattivo.



Daniel "Faded" Hwang, Javan "zerona" Varela e Jake "Paincakes" Hass si sono uniti alla line-up.



Pensi che questo aiuterà a migliorare i risultati di Evil Geniuses?