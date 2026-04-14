Evil Geniuses segna Valorant Rosa Game Changers
La squadra gareggerà nella divisione brasiliana della lega femminile.
Per un paio d'anni all'inizio degli anni 2020, Evil Geniuses è stato uno dei nomi più importanti a presentare e supportare un team Game Changers nel circuito Valorant. L'organizzazione ha gareggiato nella divisione femminile ma ha presto deciso che non si stava rivelando un investimento fruttuoso, motivo per cui ha sciolto il roster alla fine del 2023 e da allora non è più tornata.
O meglio, non era stato... Ora Evil Geniuses ha annunciato un ritorno a Game Changers, firmando un nuovo roster che gareggerà nella divisione brasiliana per l'esport. Secondo i giocatori che sono stati ingaggiati e che rappresenteranno Evil Geniuses, sono i seguenti.
- "Allie"
- Giulia "lissa" Lissa
- Camila "sayuri" Obam
- Nicolas "srN" Niederauer
- Vitória "vii" Rabelo
- Beatriz "Bebesita" Hornes nel ruolo di allenatrice
- João "jvsz" Vitor come assistente allenatore
Evil Geniuses GC, come è chiamata la squadra, sta attualmente partecipando alla Fase 1 brasiliana - Playoff, che è ancora in corso.