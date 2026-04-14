Evil Geniuses segna Valorant Rosa Game Changers

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Per un paio d'anni all'inizio degli anni 2020, Evil Geniuses è stato uno dei nomi più importanti a presentare e supportare un team Game Changers nel circuito Valorant. L'organizzazione ha gareggiato nella divisione femminile ma ha presto deciso che non si stava rivelando un investimento fruttuoso, motivo per cui ha sciolto il roster alla fine del 2023 e da allora non è più tornata.

O meglio, non era stato... Ora Evil Geniuses ha annunciato un ritorno a Game Changers, firmando un nuovo roster che gareggerà nella divisione brasiliana per l'esport. Secondo i giocatori che sono stati ingaggiati e che rappresenteranno Evil Geniuses, sono i seguenti.



"Allie"



Giulia "lissa" Lissa



Camila "sayuri" Obam



Nicolas "srN" Niederauer



Vitória "vii" Rabelo



Beatriz "Bebesita" Hornes nel ruolo di allenatrice



João "jvsz" Vitor come assistente allenatore



Evil Geniuses GC, come è chiamata la squadra, sta attualmente partecipando alla Fase 1 brasiliana - Playoff, che è ancora in corso.