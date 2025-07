Faker si impegna per T1 con una massiccia estensione del contratto pluriennale

HQ

Non c'è giocatore più noto e decorato nello spazio competitivo League of Legends di quello di Lee "Faker" Sang-hyeok. Dopo una carriera che ha già attraversato oltre un decennio, Faker ha vinto innumerevoli trofei, la maggior parte dei quali con l'organizzazione T1 che rappresenta dal 2014. Ora che Faker si sta avvicinando ai suoi 30 anni e ha vinto tutto ciò che può vincere, ti starai chiedendo se il suo tempo in Summoner's Rift sta volgendo al termine. Inaspettatamente, non è...

Faker e T1 hanno concordato una massiccia estensione del contratto che lega il giocatore alla squadra fino alla fine della stagione 2029. Ciò significa che Faker indosserà l'iconico nero e rosso del T1 per almeno altre quattro stagioni dopo quella in corso, supponendo che non vengano concordate ulteriori estensioni su tutta la linea.

Parlando di questo accordo, T1 spiega: "Con 'Faker', che diventa un simbolo degli eSport oltre League of Legends, T1 è pronto per un altro capitolo leggendario con lui".

Nell'immediato futuro, T1 e Faker si trovano di fronte al mega compito di vincere i Campionati del Mondo 2025, un'impresa impegnativa che, se raggiunta, vedrà il giocatore e la squadra incoronati campioni del threepeat per aver vinto due eventi mondiali consecutivi.