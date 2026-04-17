FaZe Clan cerca di rimettere in carreggiata i suoi sforzi Counter-Strike 2 firmando un nuovo allenatore

HQ

Per un periodo all'inizio degli anni 2020, FaZe Clan è stata probabilmente la migliore squadra Counter-Strike 2 al mondo. L'organizzazione ha vinto un sacco di tornei e sembrava indomabile, ma poi tutto è crollato e da allora ha faticato a replicare anche solo un minimo di quel successo.

A tal fine, l'ultimo torneo major davvero riuscito di FaZe Clan è stato lo StarLadder Budapest Major nel dicembre 2025, quando si è classificato secondo, perdendo solo contro l'attuale colosso competitivo, Team Vitality. Ma nemmeno questa è una vittoria, ed è questo che FaZe Clan spera di cambiare portando un nuovo allenatore.

Niclas "enkay J" Krumhorn è stato acquisito da ENCE con la speranza che l'allenatore tedesco possa riportare la squadra alla sua strada della vittoria. Questo cambiamento porterà naturalmente Dominik "GruBy" Świderski a tornare anch'egli a una posizione di analista.

Per quanto riguarda la prossima data in cui vedremo FaZe Clan, apparirà al torneo BLAST Rivals Spring 2026 da fine aprile e poi si traslocerà negli Stati Uniti per l'IEM Atlanta a metà maggio.