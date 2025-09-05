news
Street Fighter
Film di Street Fighter: confermata la data della premiere e il cast completo
Il film è ora in produzione e prevede di arrivare nelle sale il prossimo ottobre.
Ora sappiamo finalmente quando dovremmo aspettarci di guardare il film Street Fighter nei cinema. Il film, scritto e diretto da Steven E. de Souza, sarà presentato in anteprima il 16 ottobre 2026 ed è ora entrato in produzione, il che significa che le riprese sono in corso.
In linea con queste informazioni condivise, è stato rivelato anche il cast completo del film, con i seguenti attori che interpreteranno i seguenti personaggi iconici.
- Andrew Koji nel ruolo di Ryu
- Noah Centineo nel ruolo di Ken
- Callina Liang nel ruolo di Chun-Li
- Cody Rhodes nel ruolo di Guile
- Orville Peck nel ruolo di Vega
- 50 Cent nel ruolo di Balrog
- Jason Momoa nel ruolo di Blanka
- Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim
- Olivier Richters nel ruolo di Zangief
- Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda
- David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison
- Roman Reigns nel ruolo di Akuma
- Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki
- Eric André nel ruolo di Don Sauvage
- Mel Jarnson nel ruolo di Cammy
- Rayna Vallandingham nel ruolo di Juli
- Alexander Volkanovski nel ruolo di Joe
Sei entusiasta per il film Street Fighter ?