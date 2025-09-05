Film di Street Fighter: confermata la data della premiere e il cast completo

Ora sappiamo finalmente quando dovremmo aspettarci di guardare il film Street Fighter nei cinema. Il film, scritto e diretto da Steven E. de Souza, sarà presentato in anteprima il 16 ottobre 2026 ed è ora entrato in produzione, il che significa che le riprese sono in corso.

In linea con queste informazioni condivise, è stato rivelato anche il cast completo del film, con i seguenti attori che interpreteranno i seguenti personaggi iconici.



Andrew Koji nel ruolo di Ryu



Noah Centineo nel ruolo di Ken



Callina Liang nel ruolo di Chun-Li



Cody Rhodes nel ruolo di Guile



Orville Peck nel ruolo di Vega



50 Cent nel ruolo di Balrog



Jason Momoa nel ruolo di Blanka



Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim



Olivier Richters nel ruolo di Zangief



Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda



David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison



Roman Reigns nel ruolo di Akuma



Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki



Eric André nel ruolo di Don Sauvage



Mel Jarnson nel ruolo di Cammy



Rayna Vallandingham nel ruolo di Juli



Alexander Volkanovski nel ruolo di Joe



