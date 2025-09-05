Gamereactor

Film di Street Fighter: confermata la data della premiere e il cast completo

Il film è ora in produzione e prevede di arrivare nelle sale il prossimo ottobre.

Ora sappiamo finalmente quando dovremmo aspettarci di guardare il film Street Fighter nei cinema. Il film, scritto e diretto da Steven E. de Souza, sarà presentato in anteprima il 16 ottobre 2026 ed è ora entrato in produzione, il che significa che le riprese sono in corso.

In linea con queste informazioni condivise, è stato rivelato anche il cast completo del film, con i seguenti attori che interpreteranno i seguenti personaggi iconici.


  • Andrew Koji nel ruolo di Ryu

  • Noah Centineo nel ruolo di Ken

  • Callina Liang nel ruolo di Chun-Li

  • Cody Rhodes nel ruolo di Guile

  • Orville Peck nel ruolo di Vega

  • 50 Cent nel ruolo di Balrog

  • Jason Momoa nel ruolo di Blanka

  • Vidyut Jammwal nel ruolo di Dhalsim

  • Olivier Richters nel ruolo di Zangief

  • Hirooki Goto nel ruolo di E. Honda

  • David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison

  • Roman Reigns nel ruolo di Akuma

  • Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki

  • Eric André nel ruolo di Don Sauvage

  • Mel Jarnson nel ruolo di Cammy

  • Rayna Vallandingham nel ruolo di Juli

  • Alexander Volkanovski nel ruolo di Joe

Sei entusiasta per il film Street Fighter ?

