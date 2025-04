Finali del campionato del Nord League of Legends da portare a Copenaghen in estate

HQ

Il Northern League of Legends Championship, il European Regional League che interessa il Regno Unito e i Paesi nordici, ha annunciato che ospiterà una finale di persona quest'estate. Conosciuto come Leagues Disrupt, l'evento si svolgerà in Danimarca, in particolare a K.B. Hallen di Copenaghen, sia per le semifinali che per la finalissima di Spring Season.

L'evento si svolgerà tra il 31 maggio e il 1 giugno e, con solo queste ultime tre partite, solo quattro squadre si qualificheranno per l'azione di persona. Per quanto riguarda chi saranno, lo sapremo tra un mese o giù di lì, quando il Spring Season si avvicinerà alla sua conclusione.

Ci è stato detto che l'evento offrirà anche un'esposizione dei fan e intrattenimento aggiuntivo, quindi se ti trovi in Danimarca verso la fine di maggio o l'inizio di giugno, assicurati di tenere d'occhio questo torneo se ti piace l'azione competitiva League of Legends.