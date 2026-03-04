Fissure Playground 3 è stato cancellato

HQ

Se avete segnato il torneo Fissure Playground 3 sul vostro calendario, abbiamo una brutta notizia da condividere. L'evento è stato cancellato perché si sovrappone a IEM Rio 2026, un altro grande torneo Counter-Strike 2 che attirerà l'attenzione delle squadre più grandi e migliori di tutto il mondo.

Descritto come un "conflitto logistico", Fissure sta esplorando come offrire uno "scenario alternativo" o riprogrammare l'evento per assicurarsi che rimanga nel calendario competitivo. Quello che sappiamo è che avrebbe dovuto avvenire tra il 20 e il 26 aprile, il che avrebbe visto l'inizio il giorno dopo la conclusione dell'IEM Rio.

Tuttavia, questa non è tutta una cattiva notizia per i tifosi di Fissure, poiché l'organizzatore del torneo ha anche rivelato di aver cancellato altri due eventi in arrivo, ovvero uno tra il 13 e il 19 luglio 2026 e un secondo tra il 12 e il 19 luglio 2027. Il motivo è che si verificavano in un periodo in cui i giocatori di solito si prendono una pausa competitiva, cosa che non porta ai tornei più coinvolgenti.

Fissure conclude con: "Tutti gli altri tornei FISSURE si svolgeranno come annunciato in precedenza. Ulteriori dettagli saranno condivisi nei prossimi annunci. Ringraziamo i team, i partner e la comunità per il vostro continuo supporto e interesse negli eventi FISSURE. Il lavoro sui futuri tornei CS continua."