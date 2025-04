Flash Wolves fa la storia degli eSport ingaggiando il professionista più anziano di sempre

HQ

Gli eSport sono un gioco per giovani. Come per gli sport professionistici, tendiamo a vedere i giovani coinvolti nell'azione competitiva, ma questo non è certo il caso delle notizie di oggi. L'organizzazione taiwanese Flash Wolves ha fatto la storia firmando il giocatore professionista più anziano fino ad oggi in una grande squadra, poiché dopo essere diventato un po' una sensazione nel mondo dei combattimenti, Bruce "GamerBee" Hsiang si è unito all'organizzazione alla veneranda età di 46 anni.

GamerBee ha parlato di entrare a far parte di un'organizzazione di eSport a metà dei suoi 40 anni, affermando quanto segue: "A Taiwan, tutti conoscono i Flash Wolves quando si tratta di squadre di eSport. Essendo una delle migliori organizzazioni di eSport di Taiwan, ha avuto i migliori giocatori in giochi come League of Legends, Arena of Valor e Hearthstone.

"Sono senza dubbio una squadra rappresentativa nella scena degli eSport taiwanesi. Dopo essermi spostato tra le squadre d'oltreoceano, sono finalmente tornato nella famiglia taiwanese dei Flash Wolves.

"La loro professionalità e le loro risorse negli eSport sono innegabili. Credo che con il loro supporto potrò concentrarmi di più sull'allenamento e sulla competizione e lottare per obiettivi ancora più grandi!"

Certo, GamerBee non è un nuovo arrivato nel blocco dei combattimenti competitivi e Street Fighter, poiché ha gareggiato nella scena per decenni, apparendo anche nelle finali a metà degli anni 2010. Bisognerà vedere se con il supporto di Flash Wolves riuscirà a tornare in cima alla montagna e a imprimere ancora una volta il suo nome nella Street Fighter storia.