Florescent sta per partire Apeks Valorant Champions Tour squad

A dicembre, Ava "Florescent" Eugene ha fatto la storia diventando la prima giocatrice a competere nel campionato dominatoValorant Champions Tour dagli uomini. Dopo aver schiacciato completamente nella divisione Game Changers, Florescent sembrava avere un brillante futuro nel VCT, qualcosa che è stato confermato quando ha firmato con la squadra principale di Apeks '. Tuttavia, questo non è stato così fruttuoso come entrambe le parti avrebbero sperato, poiché ora le due parti si stanno separando.

In una dichiarazione, Apeks osserva che Florescent si ritirerà dalla stagione VCT 2025. Il motivo sembra essere che Florescent non ha trovato particolarmente facile trasferirsi a Berlino, in Germania, per far parte del team Apeks ', con un impatto sulla sua vita personale.

In particolare, Apeks aggiunge: "Ava ha iniziato a giocare Valorant all'età di 14 anni e ha proceduto a firmare il suo primo contratto a 15. Da allora, dopo aver gareggiato ai massimi livelli in Valorant, ha dovuto sacrificare la maggior parte della sua adolescenza per competere, cosa che alla fine ha iniziato a farsi sentire. Il trasferimento a Berlino ha anche creato una maggiore distanza tra lei e i suoi amici e la sua famiglia a casa".

Apeks fa notare che, nonostante siano un po' delusi dal fatto che si sia arrivati a questo, "non potrebbero essere più orgogliosi" di Florescent per "aver quasi immediatamente messo a tacere i dubbiosi e aver dimostrato esattamente ciò che sapevamo da sempre".

Non è chiaro chi prenderà di mira Apeks come sostituto di Florescent, ma il team si è anche recentemente separato da Peter "Governor" No, il che significa che ha due slot aperti nel suo roster attivo.