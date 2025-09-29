FlyQuest alza il trofeo e diventa il vincitore della LTA 2025

HQ

La stagione 2025 si è conclusa ieri, con il League of Legends Championship of the Americas Regional Championship che ha messo a confronto il meglio del LTA North contro il meglio del LTA South.

Dopo una serie di eventi difficili, FlyQuest ha continuato la sua serie di dominazioni, basandosi sulla vittoria di Split 2 e Split 3, sconfiggendo anche Vivo Keyd Stars e sollevando anche il Regional Championship.

Questo risultato significa anche che sappiamo che le tre squadre LTA che saranno presenti a Worlds, poiché FlyQuest e Vivo Keyd Stars saranno raggiunte da 100 Thieves, che hanno timbrato il biglietto superando Red Canids nella semifinale del girone inferiore per l'evento, prima di cadere a Vivo Keyd Stars nella finale del girone inferiore.