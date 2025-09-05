FlyQuest anticipa l'importante annuncio League of Legends dopo aver riflettuto su come il "panorama sia cambiato"

HQ

Il mondo competitivoLeague of Legends è cambiato molto nel corso degli anni, soprattutto in Nord America, doveRiot ha faticato a sviluppare una scena che abbia lo stesso successo della LEC e dei vari campionati asiatici. In effetti, varie organizzazioni di grandi nomi se ne sono andate e lo faranno più presto, poiché i famosi titani usciranno per competere in altre regioni o lasceranno del tutto la scena.

Con questo in mente, ora FlyQuest ha anticipato un annuncio importante che ruota attorno alla sua posizione in League of Legends. Al momento non sappiamo esattamente a cosa si riferisca, poiché l'annuncio completo sarà fatto alle 19:00 BST/20:00 CEST di oggi, 5 settembre. Ma abbiamo una dichiarazione che aggiunge:

"Dal 2017, FlyQuest è orgogliosa di far parte dell'ecosistemaLeague of Legends. Le nostre vittorie, i nostri successi e gli altri innumerevoli momenti in questa scena ci hanno plasmato in quello che siamo e hanno definito il nostro amore per gli eSport.

"Tuttavia, è impossibile ignorare quanto il panorama sia cambiato.

"Con l'uscita di organizzazioni come Team SoloMid, Counter Logic Gaming, Evil Geniuses e, più recentemente, 100 Thieves, abbiamo dovuto guardarci dentro come azienda e chiederci come sarà il futuro di League of Legends e il posto di FlyQuest in esso".

L'affermazione è vaga, ma le persone spesso affidabili di Sheep Esports hanno pubblicato un rapporto in cui affermano che FlyQuest lascerà la LTA e si dirigerà in Cina per sostituire Royal Never Give Up nella LPL. Dovremo vedere se alla fine questo diventerà il caso più tardi oggi.