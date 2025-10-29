Fnatic blocca Boaster per la stagione 2026 Valorant

HQ

Fnatic è stata davvero la damigella d'onore della stagione 2025 Valorant, poiché il club londinese si è ritrovato al secondo posto in tre importanti eventi nel corso dell'anno. È arrivato secondo nel Toronto Masters, secondo nel Esports World Cup, e poi, per finire, secondo a Champions 2025. Mentre Fnatic vorrà mettere le mani sull'argenteria, il secondo è ancora un'impresa ammirevole, che è senza dubbio il motivo per cui il club ha ricaricato estendendo il suo Valorant capitano.

Jake "Boaster" Howlett è stato prolungato dalla squadra per garantire che rimanga in nero e arancione almeno per la stagione 2026. Ciò è stato confermato in un post sul blog, in cui ci viene detto quanto segue.

"L'impareggiabile leadership di Jake (e l'impareggiabile presenza scenica) sono rimaste salde quest'anno, aiutandoci a riprenderci da una dura stagione di Kickoff fino alla Stage One Champions, qualificandoci a Toronto e EWC e lottando fino alle finali di ogni internazionale, culminando con un'altra apparizione in finale al Champions Paris. Siamo motivati ed entusiasti di continuare così nel 2026, con l'ambizione di chiudere una di queste grandi finali e portare a casa un altro trofeo nella bacheca dei Fnatic".

Con Boaster bloccato, la domanda ora si sposta sul resto della formazione titolare, poiché al momento in cui scriviamo, c'è spazio per un altro giocatore da aggiungere alla squadra attiva.