Fortnite Incoronati i vincitori della Champions Series Worlds 2025 dopo un epico weekend in Francia

Durante il fine settimana, il grande torneo di eSport degno di nota è stato innegabilmente la conclusione del 2025 Fortnite Champions Series. Si sono svolte le finali per Worlds, con l'azione che si è svolta in Francia e ha visto 33 squadre lottare per una fetta di un montepremi di $ 2 milioni.

Dopo un'epica serie di azioni, tre giocatori sono stati incoronati campioni, con questi tre individui che sono Egor "SwizzY" Luciko, Aleksa "Queasy" Cvetkovic e Andrejs "Merstach" Piratovs.

I tre sono riusciti a segnare 697 punti nelle 12 partite, il che li ha messi comodamente davanti alla squadra seconda classificata che ha totalizzato 650 punti. Questo risultato significa che la squadra tornerà a casa con $ 450,000 da distribuire tra di loro, oltre a un trofeo che ora avranno il compito di difendere nella prossima stagione 2026.