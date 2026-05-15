Forza Horizon 6 Guida: Tutte e cinque le auto che hanno costato più di 10.000.000 di crediti

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Diciamoci la verità, tutti vogliamo vivere la vita alla grande. Tutti vogliamo goderci il lusso e guidare le auto più costose, e questo si insinua persino nella serie Forza Horizon di Playground, dove i veicoli più ridicoli catturano sempre la nostra attenzione.

Con Forza Horizon 6 ora disponibile per i possessori della Premium Edition e il lancio tra pochi giorni per tutti gli altri, potresti chiederti quali auto siano le più costose in Forza Horizon 6 e quali macchine richiederanno il maggior investimento dalla tua banca crediti? Se così fosse, abbiamo raccolto le cinque auto più costose del gioco di seguito, con tutte e cinque che si distinguono come gli unici modelli in Forza Horizon 6 ad essere finora valutati a ottup cifre, cioè oltre i 10.000.000 (10 milioni) di crediti.

Ford #2 GT40 MK II 1966 - 13.200.000 crediti

Un'icona nelle corse, il motivo principale per cui potresti evitare di prenderlo è che sarai ricompensato con un modello diverso di Ford GT completando Barn Finds. Quel modello 'gratuito' non è un'icona come questa, ma se vuoi distinguerti, sappi che ci saranno molte Ford GT in circosta.

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Shelby Cobra Daytona Coupe 1965 - 20.000.000 di crediti

Un'altra vera leggenda. La bellezza di questa auto è che al momento c'è un solo modello Shelby in tutto il gioco, quindi chiunque ti veda con questa auto saprà che sei piuttosto benestante e ricco di soldi. È anche un pilota piuttosto competente per chiunque sia disposto a smanettare con la perfezione sostituendo e 'migliorando' i pezzi.

Ferrari 250 GTO 1962 - 40.000.000 di crediti

Nei precedenti giochi Forza Horizon, la Ferrari 250 GTO è stata l'auto più costosa di tutte, quindi non sorprende che sia anche un modello molto costoso in questo capitolo. Questa auto trasuda stile e classe, diventando il modello perfetto per un viaggio lungo la costa giapponese.

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Mercedes-Benz 300 SLR 1955 - 60.000.000 di crediti

Una delle auto più antiche di Forza Horizon 6, questa vecchia auto è un'icona di stile assoluta, un vero simbolo di un'epoca passata, quando le auto presentavano design voluttuosi e venivano costruite per apparire a casa sulla passerella della moda quanto lo erano in pista.

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 - 70.000.000 Crediti

La balena bianca, il gioiello della corona di ogni collezione, possedere questa Ferrari farà sapere a tutti che possiedi una ricchezza incredibile. O forse sei semplicemente un possessore di Pacchetto di Benvenuto che vuole approfittare del voucher gratuito per auto per auto offerto? Di certo non saremmo noi...