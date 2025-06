FunPlus Phoenix ingaggia Legija come nuovo Valorant allenatore

HQ

La prossima settimana, FunPlus Phoenix cercherà di riportare il suo nome sulla regione Valorant Champions Tour China quando prenderà il via il secondo Stage della stagione. Prima che ciò accada, l'organizzazione ha ora svelato un nuovo individuo che si unisce ai suoi ranghi, poiché dopo la partenza di Deng "NaThanD" Senqiao come capo allenatore, è stato trovato un sostituto.

Questo arriverà nel pullman tedesco/serbo precedentemente di Bleed Esports e EP. Nikola "LEGIJA" Ninić si sta dirigendo in Cina nel tentativo di aiutare FPX a migliorare le sue prestazioni e a fare una corsa per l'evento Champions che si sta avvicinando sempre di più.

Per quanto riguarda il motivo per cui è stata scelta LeGija, FPX spiega: "Affinata da oltre un decennio di esperienza negli FPS, la tua abilità è stata incisa in ogni goccia di sudore versata e il risultato comprovato ci ha dimostrato la tua saggezza come leader di una squadra. Ora, avendo unito le mani, siamo fiduciosi che insieme comporremo una nuova sinfonia di vittorie".

