Furia è ora in cima alla classifica globale di Counter-Strike 2 Valve

C'è un nuovo re in cima alla classifica globale di Valve Counter-Strike 2 . Dopo un lungo periodo del francese Team Vitality in cima alla classifica, ora il sudamericano Furia è salito in cima alla classifica.

In totale, Furia ha totalizzato 1.959 Valve punti, il che significa che la squadra ha superato Team Vitality a 1.950 punti. Certo, questo potrebbe cambiare relativamente presto, dato che sia Team Vitality che Furia sono ancora vivi a IEM Chengdu al momento in cui scriviamo, anche se il primo sta lottando per la sua vita nel torneo contro Astralis.

L'altra squadra da tenere d'occhio è Team Falcons, che ha 1.949 punti e ha già timbrato il biglietto per la semifinale a IEM Chengdu, il che significa che anche un'altra squadra potrebbe essere in cima alla classifica molto, molto presto.