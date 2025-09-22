Furia incoronata campionessa al Fissure Playground #2

HQ

Si è concluso un altro importante torneo Counter-Strike 2. Lo scorso fine settimana, l'evento Fissure Playground #2 si è concluso, che ha incoronato un vincitore tra le 16 squadre totali presenti e in lotta per una fetta del montepremi di $ 500.000, tutte nella città serba di Belgrado.

Dopo una serie di eventi tesi, è stato incoronato un vincitore, e questo è finito per essere la squadra brasiliana di Furia, che ha sconfitto The MongolZ nel gran finale per sollevare il trofeo e aggiudicarsi $ 200.000 di premio in denaro.

Questo risultato ha reso Furia uno da tenere d'occhio, dato che sono tornati a vincere di nuovo tornei, e giusto in tempo per il ESL Pro League: Season 22, che inizia questo fine settimana, con l'azione prevista a Stoccolma, in Svezia.