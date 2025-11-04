G2 Gozen torna in vetta con Valorant Vittoria EMEA Stage 3

HQ

L'anno scorso, nonostante non sia riuscito a vincere il Valorant Game Changers Championship, è stato un anno tutto incentrato sul G2 Gozen nella divisione EMEA, poiché la squadra femminile ha vinto ciascuna delle tre tappe e poi è arrivata terza anche nel Championship. Il 2025 non è stato così clemente, dato che G2 Gozen non ha vinto né il primo né il secondo torneo, ma ora è tornato in pista nel periodo più cruciale dell'anno.

Durante il fine settimana, l'evento EMEA Stage 3 si è concluso e in quell'evento G2 Gozen è riuscito a superare Twisted Minds Orchid e sollevare il trofeo e rivendicare il premio in denaro di $ 17.4K.

Con questo torneo ormai nei libri, conosciamo almeno le 10 squadre che saranno presenti al Campionato, con le teste di serie seguenti.

Girone superiore Round 1:



Ninetails contro Nova Esports GC



MiBR GC contro GiantX GC



Quarti di finale del girone superiore:



G2 Gozen contro il vincitore di Ninetails/Nova



Team Liquid Brasile contro KRU Blaze



Shopify Rebellion Gold contro il vincitore di MiBR/GiantX



Xipto GC contro Karmine Corp GC



Il Game Changers Championship prenderà il via il 20 novembre e durerà 10 giorni, con l'azione che si terrà in Corea del Sud a Seoul LoL Park. Chi pensi che ne uscirà vincitore, forse G2 Gozen può tornare in cima alla montagna come ha fatto nel 2022?