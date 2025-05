G2 Hel entra nella storia diventando la prima squadra femminile ad essere promossa al livello 2 League of Legends esports

HQ

Mentre alcuni eSport hanno circuiti femminili dedicati progettati per promuovere l'inclusività e fungere da piattaforma per incoraggiare lo sviluppo degli eSport femminili, League of Legends è indietro su questo fronte. Le squadre femminili e le giocatrici devono combattere contro le probabilità per competere professionalmente e, sebbene ciò sia stato impegnativo, un'organizzazione sta facendo progressi.

Proprio di recente, G2 Hel, la squadra sorella femminile di G2 Esports, è stata promossa a Liga Nexo, la European Regional League che opera in Spagna. Ciò significa che la squadra è la prima rosa femminile ad essere promossa al livello 2 competitivo League of Legends.

G2 Hel si unisce a Kawaii Kiwis e Monta Club come le altre due squadre che sono state promosse durante il Split 2 Relegations per l'ERL. Sebbene non sia stata fissata una data per l'inizio di Split 3, il team avrà il compito di affrontare nuove sfide come Oxygen Gaming, i vincitori diPlayoffs Split 2 di, quando l'azione prenderà il via.