Gabe Newell rivela la location di The International 2026 di Dota 2

HQ

Poiché la stagione 2025 Dota 2 è giunta al termine ora che The International 2025 è nei libri, naturalmente l'attenzione si sposta sulla stagione 2026 e su ciò che Valve ha pianificato su questo fronte.

Conosciamo già alcuni dettagli sull'imminente evento conclusivo, poiché il paese e la città ospitanti, e la finestra prevista per The International 2026 è stata rivelata. Condiviso in un video presentato da Gabe Newell di Valve, ci viene detto che The International tornerà in una posizione precedente nel 2026, con il luogo preciso a Shanghai, in Cina. Per quanto riguarda la data, tutto ciò che ci viene detto è che accadrà nell'agosto 2026, quindi un po' prima dell'evento di quest'anno.

Sei entusiasta per The International 2026 ?