GameBlast25 raccoglie oltre 130.000 sterline per beneficenza in un fine settimana

L'adorabile organizzazione di beneficenza SpecialEffect ha recentemente ospitato e gestito un importante evento nel Regno Unito. Conosciuto come GameBlast25, l'idea era quella di riunire vari membri della comunità dei videogiochi per un frenetico fine settimana di maratone e attività diverse, il tutto per raccogliere un sacco di soldi per beneficenza.

L'evento si è svolto tra il 21 e il 23 febbraio ed è stato appena rivelato quanti soldi l'evento è riuscito a incassare. Il totale complessivo è stato di oltre 130.000 sterline, con questo denaro destinato a essere utilizzato per aiutare a finanziare il futuro dell'ente di beneficenza e anche per aiutare le persone con disabilità a godersi la brillantezza dei videogiochi.

Parlando di GameBlast25, la coordinatrice dell'evento Paige Harvey ha dichiarato: "Siamo stupiti e onorati dalla cifra finale. Avere il supporto di così tanti giocatori in tutto il mondo è una grande spinta per l'ente di beneficenza, e siamo stati sopraffatti dall'entusiasmo di tutte le persone coinvolte. Non potremmo essere più grati per il loro sostegno, il loro tempo e la loro generosità".

Nel corso della sua vita, GameBlast25 ha raccolto oltre 1,8 milioni di sterline nel tentativo di aiutare i giocatori disabili negli ultimi 12 anni. L'evento è stato anche affermato per un grande ritorno anche nel 2026, tra le date del 17 febbraio e del 1 marzo.