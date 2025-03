Geekay Esports ha incoronato il campionato PUBG EMEA: vincitori della primavera 2025

HQ

Uno dei primi grandi tornei europeiPUBG: Battlegrounds del 2025 è già giunto al termine. Il PUBG EMEA Championship: 2025 Spring si è concluso ieri sera, con questo evento in cui 24 delle migliori squadre della regione hanno gareggiato per una fetta di un montepremi di $ 50.000 e posti nella prossima settima e ottava stagione del PUBG Global Series.

Con questo ormai nei libri, possiamo segnalare che Geekay Esports è uscito in cima dopo aver tenuto a bada BB Team e il terzo classificato Virtus.pro. Ciò significa che non solo haGeekay sollevato il trofeo, ma l'organizzazione, insieme a queste altre due squadre, ha timbrato il biglietto per i PGS 7 e 8, che si svolgeranno ad aprile e maggio.

Stiamo ancora aspettando di conoscere l'elenco completo delle squadre partecipanti al PGS 7, poiché molti altri tornei regionali devono ancora concludersi. Al termine, vedremo Geekay, BB Team e V.P apparire come rappresentanti dell'area EMEA insieme a Natus Vincere e Twisted Minds.