Gen.G Esports supera Hanwha Life Esports per rivendicare il trofeo delle finali LCK

HQ

È stato un anno infernale per Gen.G Esports nel mondo del competitivo League of Legends, poiché la squadra sudcoreana ha dimostrato di essere la crema del raccolto finora. Ha vinto il Mid-Season Invitational a luglio, ha vinto il trofeo Esports World Cup una settimana dopo, e tutto mentre perdeva a malapena durante la stagione regolare League of Legends Championship Korea, registrando un totale di 29 vittorie e una sola sconfitta. Ora continua questo successo anche con un trofeo LCK Finals.

Gen.G Esports ha sconfitto Hanwha Life Esports per rivendicare il trofeo per sé. Non è stata una vittoria facile, intendiamoci, dato che la squadra ha perso contro KT Rolster al secondo turno e poi ha dovuto sopravvivere a due partite nel girone eliminatorio (eliminando T1 e KT Rolster ) prima di raggiungere la finale contro Hanwha Life Esports.

Ciò significa che i rappresentanti di LCK a Worlds 2025 saranno guidati da Gen.G Esports e poi supportati da Hanwha Life Esports, KT Rolster e T1, con LCK che otterrà quattro posti a causa del fatto di essere l'attuale campionato del mondo.