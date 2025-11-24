GiantX GC, Xipto GC e Ninetails eliminati dal Campionato Valorant Game Changers 2025

HQ

Il Valorant Game Changers Championship è ben avviato per l'evento 2025, dato che negli ultimi giorni gran parte del tabellone è stata completata, il che significa che sappiamo di tre squadre (su dieci presenti) che sono state eliminate e un'ulteriore squadra sarà rimessa a casa nelle prossime ore.

Durante il fine settimana, come parte del tabellone a eliminazione diretta, GiantX GC è stato eliminato da Kru Blaze, che attualmente, al momento della stesura, sta lottando per la sua vita Championship in un match contro Nova Esports GC.

Dall'altra parte del tabellone, Xipto GC è stato eliminato da Ninetails, che ha poi proseguito ed è stato eliminato da MiBR GC, che continua a sopravvivere nell'evento competitivo.

Dopo la partita a eliminazione in corso, i turni successivi si svolgeranno tra un paio di giorni, quando si svolgeranno le semifinali del tabellone superiore e determineranno le due squadre che vogliono assicurarsi il biglietto per la finale superando la finale del tabellone superiore. I perdenti delle semifinali scenderanno nel tabellone a eliminazione diretta per affrontare o MiBR GC o il vincitore di Kru/Nova. La staffa in quanto tale appare come segue:

Lower Bracket Round 2 (in corso!):



Nova Esports vs. Kru Blaze



Semifinali del Upper Bracket (26 novembre):



G2 Gozen vs. Team Liquid Brazil



Shopify Rebellion Gold vs. Karmine Corp GC



Quarti di finale del Lower Bracket (27 novembre):



Vincitore di Kru/Nova vs. Perdente di G2/Liquid



MiBR GC vs. Perdente di Shopify/Karmine



Chi pensi uscirà vincitore al Game Changers Championship, che finirà il 30 novembre?