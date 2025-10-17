esports
Gli Esports Awards 2025: tutti i nominati e le categorie
Lo spettacolo si terrà il 19 novembre e puoi votare per i vari candidati ora.
Presto, il 19 novembre, molti dei più grandi nomi di tutto il mondo degli eSport si recheranno a Las Vegas per partecipare ancora una volta a The Esports Awards. Questo spettacolo metterà in luce e riconoscerà coloro che hanno avuto il maggiore impatto sul mondo competitivo in questo anno solare, e con questo quasi arrivato, è stata annunciata la lista completa dei candidati e delle categorie. Dai un'occhiata qui sotto.
Gioco di eSport dell'anno:
- Leggende dell'apice
- Contrattacco 2
- DOTA 2
- Fortnite
- Onore dei Re
- Lega delle Leggende
- Mobile Legends: Bang Bang
- Pokémon Uniti
- PUBG Mobile
- Valorant
Gioco mobile di eSport dell'anno:
- Brawl Stars
- Call of Duty Mobile
- Fuoco libero
- Onore dei Re
- Mobile Legends: Bang Bang
- PUBG Mobile
- Pokémon Uniti
Personalità dell'anno per gli eSport:
- Animesh "Thug" Agarwal
- Corentin "Gotaga" Houssein
- Dan "apEX" Madesclaire
- Ibai "Ibai" Llanos
- Jeremy "Toast mascherato" Wang
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Matthew "Nadeshot" Haag
- Mossad "Msdossary" Aldossary
- Seth "Scump" Abner
- Kamel "Kameto" Kebir
Streamer dell'anno:
- Caso "CaseOh" Baker
- Darren "iShowSpeed" Watkins
- Emily "ExtraEmily" Zhang
- Félix "xQc" Lengyel
- Ibai "Ibai" Llanos
- Kai "Kai Cenat" Carlo Cenat III
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Morgan "AngryGinge" Burtwistle
- Nick "Lacy" Fosco
- Nicholas "Jynxzi" Stewart
- Payal "Payal Gaming" Dhare
Gruppo di contenuti eSport dell'anno:
- Fnatic
- Compagni gentili
- Divino
- Karmine Corp
- S8UL
- Sentinelle
- T1
- Squadra Eretici
- Squadra Liquid
Creatore di contenuti di eSport dell'anno:
- Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta
- Arran "TacticalRab" Francis
- Cody "Clix" Biella
- Donato "TheDonato" Muñoz
- Jack "NiceWigg" Martin
- Jonathan "JONATHAN GAMING" Amaral
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Nicholas "Jynxzi" Stewart
- Raj "Snax" Varma
- Tarik "tarik" Celik
- Thomas "ZooMaa" Paparatto
Giocatore dell'anno per la rivelazione negli eSport:
- Brock "brawk" Somerhalder
- Derek "Blaz" Blaz
- Jann "Kirk" Kirk Solcruz Gutierrez
- Kajetan "kaajak" Haremski
- Mason "Mercules" Ramsey
- Meng "DaShuai" Jiajun
- Rasyah "Rasyah" Rasyid
- Rudy "SkewMond" Semaan
- Samy "dralii" Hajji
- Sodbayar "Techno4K" Munkhbold
- Zack "Stompn" Agnello
Squadra di eSport dell'anno:
- AG Super Play - L'onore dei re
- Furia - Assedio di Rainbow Six
- Gen.G - League of Legends
- Karmine Corp - Rocket League
- Ladri di Los Angeles - Chiamata del dovere
- NRG - Valorant
- OpTic Texas - Chiamata al dovere
- Squadra Falcons - DOTA
- Squadra Falcons - Rocket League
- Team Vitality - Counter-Strike 2
- Vitalità della squadra - MLBB Femminile
Giocatore PC di eSport dell'anno:
- Brock "brawk" Somerhalder
- Danil "donk" Kryshkovets
- Jason "f0rsakeN" Susanto
- Jeong "Chovy" Ji-hoon
- Jeong "Stalk3r" Hak-yong
- João "Jv92" Vitor
- Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Matthew "Whitemon" Filemon
- Stanislav "Malr1ne" Potorak
Giocatore dell'anno di Esports Controller:
- Anders "Vejrgang" Vejrgang
- Goichi "GO1" Kishida
- Lim "Ulsan" Soo-hoon
- Mason "Mercules" Ramsey
- Miron "Effetto" Novikov
- Samy "dralii" Hajji
- Thomas "Scrap" Ernst
- Wyatt "LastShot" Gowan
- Yazeed Abdullah "Kiileerrz" Bakhashwin
- Zeng "Xiao Hai" Zhuojun
Organizzazione di eSport dell'anno:
- ARGENTUM. ALE
- G2 Esports
- Gen.G
- NRG
- Gioco OpTic
- Squadra Falchi
- Squadra Liquid
- Vitalità di squadra
- Virtus.Pro
- Giochi su Weibo
Allenatore di eSport dell'anno:
- Alexandre "alecks" Sallé
- Jin "zWy" Changlin
- Julio "Julio" Coelho Neto Giacomelli
- Kim "Kim" Jung-su
- Kim "NineK" Bum-hoon
- Kurtis "Aui_2000" Ling
- Malkolm "bonkar" Rench
- Matthew "Satthew" Ackermann
- Rémy "XTQZZZ" Quoniam
Partner commerciale dell'anno per gli eSport:
- DHL
- Infinix
- Intel
- Logitech G
- Mastercard
- Mobil 1
- Pepsico
- Red Bull
- Shopify
- VISTO
- Zenni
Editore di eSport dell'anno:
- Arti elettroniche
- Giochi epici
- Krafton
- Livello infinito
- Valentina
- Moonton
- NetEase
- Giochi di Riot
- Valvola
Servizio di supporto agli eSport dell'anno:
- Talento Luna Cattiva
- Agenzia di selezione del personaggio
- Diritto ESG
- Agenzia di Talenti Evoluti
- Cielo Media
- Caricato
- Ocelot Sport
- Agenzia Prodigy
- Agenzia Ulti
Piattaforma di supporto agli eSport dell'anno:
- Fuoco lampo
- Blitz.gg
- Discordia
- Classifiche degli eSport
- FACCIA
- GRIGLIA Esports
- Liquipedia
- Mobalitici
- Lupo supremo
- Shikenso
- Rete di localizzazione
Campagna creativa dell'anno per gli eSport:
- Team Vitality x Nescafé: Pronto a salire di livello
- DHL - eFFiBOT Game: Campionato del Mondo
- Team Vitality x Aldi: Rising Day
- ALGS x Red Bull: iiTzTimmy + ImperialHal
- Prime Video: Coppa del Mondo di eSport Sali di livello
- Annuncio del roster di G2 Esports LoL
- Campagna per il 25° anniversario del Team Liquid
Commentatore dell'anno di Esports Play by Play:
- Anders Blume
- Brandon "BSmith" Smith
- Clayton "CaptainFlowers" Raines
- Conner "Scrawny" Girvan
- James "Kaelaris" Carrol
- Lauren "Pansy" Scott
- Mark "Onset" Hatcher
- Michael "Yipes" Mendoza
- Miles Ross
- Owen "ODPixel" Davies
- Il 7WG
- Victoria "VikkiKitty" Perez
Commentatore dell'anno per gli eSport:
- Andy "Bravo" Dudynsky
- Andrew "Vedius" Day
- Chad "SPUNJ" Burchill
- Dan "Gaskin" Gaskin
- Isaac "Azael" Cummings-Bentley
- Josh "Sideshow" Wilkinson
- Mohan "lava" Govindasamy
- Thomas "Chance" Ashworth
Conduttore di eSport dell'anno:
- Chris "Puckett" Puckett
- Eefje "Sjokz" Depoortere
- Evan "Raynday" Byron Raynr
- Frankie Ward
- Freya "Freya" Guglie
- Ghassan "Milosh" Finge
- Iain Chambers
- James Banche
- Lauren "GlitterXplosion" Laracuente
- Laure Valée
- Salome "Soe" Gschwind-Repp
- Trevor "Quickshot" Henry
Analista di eSport dell'anno:
- Emily Rand
- Jack "Fresh" Allen
- Jacob "Pimp" Winneche
- John "JHawk" Harris
- Joshua "acciaio" Nissan
- Léo "Alphama" Robine
- Mimi "aEvilcat" Wermcrantz
- Robert "Dagda" Prezzo
- Weston "Clutch" Prezzo
Puoi votare i tuoi giocatori e le tue personalità preferite andando qui.