Gran Premio di Moto GP del Giappone: orari in Europa e come guardarlo in diretta
Come guardare il GP del Giappone, dove Marc Márquez potrebbe essere incoronato miglior pilota del 2025.
Dopo aver attraversato l'Europa, la MotoGP torna questo fine settimana con il primo di quattro viaggi esotici: Giappone, Indonesia, Australia e Malesia, prima che le ultime due gare si svolgano in Portogallo e Spagna (Valencia). Questo fine settimana potrebbe essere quello in cui Marc Márquez si laurea campione della MotoGP del 2025, dopo una stagione straordinaria che ha spazzato via tutti i rivali, anche suo fratello Álex Márquez.
E quando la potenziale vittoria di Márquez troverà i suoi fan in Spagna e in Europa? La maggior parte sarà a letto, poiché, purtroppo, la gara si svolgerà molto presto la mattina di domenica 28 settembre. La gara al Twin Ring Motegi prenderà il via domenica alle 7 del mattino (CEST), le 6 del mattino nel Regno Unito. La gara sprint di sabato è alle 8 del mattino.
Tempi per il GP del Giappone 2025
- Prove libere 1: venerdì 26 settembre, 3:45 CEST, 2:45 BST
- Prove libere 2: sabato 27 settembre, 3:10 CEST, 2:10 BST
- Qualifiche 1: sabato 27 settembre, 3:50 CEST, 2:50 BST
- Qualifiche 2: sabato 27 settembre, 4:15 CEST, 3:15 BST
Dopo le qualifiche, due gare al Twin Ring di Motegi:
- Gara Sprint (12 giri): sabato 27 settembre, 8:00 CEST, 7:00 BST
- Gara (24 giri): domenica 28 settembre: 7:00 CEST, 6:00 BST
Come guardare la MotoGP nel 2025:
Di seguito è riportato un elenco delle principali emittenti della MotoGP dove è possibile guardare il GP del Giappone e le restanti cinque gare della stagione 2025.
- Austria: Sky, Servus TV
- Belgio: RTBF, PlaySports
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: Sportklub
- Cipro: CytaVision
- Danimarca:3Sport
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, DF1
- Ungheria: Arena 4
- Italia: Sky, Canale 8
- Paesi Bassi: Ziggo Sport, Nos
- Norvegia: Sport3
- Spagna: DAZN
- Svezia: Sport1
- Svizzera: SRF
- Regno Unito: TNT Sports, Quest