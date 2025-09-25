Gran Premio di Moto GP del Giappone: orari in Europa e come guardarlo in diretta

HQ

Dopo aver attraversato l'Europa, la MotoGP torna questo fine settimana con il primo di quattro viaggi esotici: Giappone, Indonesia, Australia e Malesia, prima che le ultime due gare si svolgano in Portogallo e Spagna (Valencia). Questo fine settimana potrebbe essere quello in cui Marc Márquez si laurea campione della MotoGP del 2025, dopo una stagione straordinaria che ha spazzato via tutti i rivali, anche suo fratello Álex Márquez.

E quando la potenziale vittoria di Márquez troverà i suoi fan in Spagna e in Europa? La maggior parte sarà a letto, poiché, purtroppo, la gara si svolgerà molto presto la mattina di domenica 28 settembre. La gara al Twin Ring Motegi prenderà il via domenica alle 7 del mattino (CEST), le 6 del mattino nel Regno Unito. La gara sprint di sabato è alle 8 del mattino.

Tempi per il GP del Giappone 2025



Prove libere 1: venerdì 26 settembre, 3:45 CEST, 2:45 BST



Prove libere 2: sabato 27 settembre, 3:10 CEST, 2:10 BST



Qualifiche 1: sabato 27 settembre, 3:50 CEST, 2:50 BST



Qualifiche 2: sabato 27 settembre, 4:15 CEST, 3:15 BST



Dopo le qualifiche, due gare al Twin Ring di Motegi:



Gara Sprint (12 giri): sabato 27 settembre, 8:00 CEST, 7:00 BST



Gara (24 giri): domenica 28 settembre: 7:00 CEST, 6:00 BST



Come guardare la MotoGP nel 2025:

Di seguito è riportato un elenco delle principali emittenti della MotoGP dove è possibile guardare il GP del Giappone e le restanti cinque gare della stagione 2025.