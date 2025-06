Greta Thunberg espulsa dopo che una nave di aiuti a Gaza è stata intercettata da Israele L'attivista è stato espulso in seguito a un tentativo fallito di violare il blocco navale, scatenando un rinnovato dibattito sulla crisi umanitaria di Gaza.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Martedì, le autorità israeliane hanno espulso Greta Thunberg dopo averla trattenuta a bordo di una nave umanitaria battente bandiera britannica diretta a Gaza, che è stata sequestrata dalle forze navali per aver violato il blocco di lunga data. Ti potrebbe interessare:



Israele intercetta un'imbarcazione di attivisti diretta a Gaza con a bordo Greta Thunberg.



La Russia colpisce Kiev e Odessa con attacchi notturni di droni.

Greta Thunberg, tra una dozzina di attivisti che tentavano di consegnare rifornimenti simbolici, è stata trasportata in Francia, mentre altri contestano gli ordini di espulsione. Israele ha liquidato la missione come una "trovata pro-Hamas", impegnandosi a reindirizzare gli aiuti sequestrati attraverso i canali ufficiali. Greta Thunberg si reca a Gaza per consegnare aiuti umanitari (2 giugno 2025) // Shutterstock