Guardiamo indietro al Nintendo Direttamente sull'ultima serie The Gamereactor Show

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Oggi torniamo alla nostra programmazione abituale, dato che Alex ed io siamo tornati per un altro episodio di The Gamereactor Show. Per il 95° episodio del podcast, restiamo con gli eventi e i temi recenti e sviluppiamo il nostro 94° episodio, dove abbiamo analizzato il Summer Game Fest e l'Xbox Games Showcase, concentrandoci ora sul recente Nintendo Direct.

Parliamo di ciò che ci è piaciuto e di ciò che non ci è piaciuto della serie, e anche di quale tipo di precedente crea per il futuro di Nintendo e della piattaforma Switch 2. Confrontiamo anche il Direct con gli altri show recenti e determiniamo come si confronta per il periodo 'Non E3' di quest'anno.

Dai un'occhiata al nuovo episodio dello show qui sotto, o sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.