Guild Esports sta chiudendo a causa di difficoltà finanziarie

Operare nel settore degli eSport non è né facile né stabile e spesso vediamo la formazione di nuovi team e la chiusura di quelli esistenti. A tal fine, il prossimo che ha morso il proiettile è il team londinese sostenuto da David Beckham, noto come Guild Esports, che dopo aver lottato per un po', ha deciso di chiudere.

Come menzionato in un thread sui social media, Guild spiega: "Nonostante i nostri migliori sforzi, le sfide finanziarie e l'attuale clima economico ci hanno reso impossibile continuare a operare".

Rileva inoltre di aver avuto il privilegio di rappresentare una così vasta gamma di talenti e di contribuire a promuovere l'inclusione, l'empowerment e l'ispirazione nel mondo degli eSport, esprimendo allo stesso tempo le sue scuse per aver dovuto chiudere e smettere.

Conclude aggiungendo: "Questo risultato non riflette nemmeno il sostegno di tutti i nostri partner che hanno sostenuto il nostro lavoro nello spazio degli eSport insieme a noi negli ultimi cinque anni.

"A tutti coloro che sono entrati a far parte della famiglia Guild, dai nostri fan e giocatori allo staff e ai partner, grazie.

"La vostra passione e la vostra convinzione ci hanno aiutato a costruire qualcosa di veramente speciale".

Sei sorpreso di vedere Guild Esports chiudere?