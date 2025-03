Gumayusi tornerà nel team attivo League of Legends di T1 dopo l'insediamento del CEO

HQ

Nonostante siano campioni del mondo consecutivi, T1 non ha avuto il migliore degli inizi della stagione 2025 League of Legends Champions Korea. Il LCK Cup ha visto la squadra finire sesta e perdere il torneo internazionale, e questo ha portato a una situazione di crisi tra la squadra mentre cercano di correggere la rotta e tornare in cima alla montagna degli eSport coreani di LoL.

A tal fine, in vista dell'inizio effettivo della stagione LCK 2025, è stato ora rivelato che Lee "Gumayusi" Min-hyung tornerà alla formazione titolare, dopo aver saltato un sacco di partite a favore di Sin "Smash" Guem-jae. Il motivo di questo cambiamento è un intervento del CEO Joe Marsh, che in una lettera sui social media rivela che sta spingendo affinché il team sviluppi una migliore competizione interna tra Gumayusi e Smash.

"Capisco che molti di voi siano stati frustrati dal nostro silenzio riguardo ai cambiamenti di roster e alla possibilità di una formazione di sei uomini. Sappiate che questo non è mai stato per disprezzo per i nostri tifosi, ma piuttosto a causa delle continue discussioni interne tra la dirigenza e il nostro staff tecnico mentre lavoravamo verso il miglior percorso da seguire.

"Ho piena fiducia in 'Becker', 'kKoma' e nello staff tecnico, e dopo lunghe conversazioni con loro, ho chiesto che 'Gumayusi' faccia parte della formazione titolare e, di conseguenza, partirà titolare all'inizio della stagione regolare. Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma in qualità di CEO, è mia responsabilità adottare una visione a lungo termine e garantire i migliori interessi di T1.

"Mentre 'Gumayusi' inizierà la stagione, lui e 'Smash' gareggeranno in allenamento e si spingeranno a vicenda durante tutto l'anno. Lo staff tecnico alla fine determinerà quale giocatore ci dà le migliori possibilità di vincere a lungo termine, e quel giocatore giocherà".

Più avanti, Marsh si espande aggiungendo: "Con un nuovo roster nel 2025 e cambiamenti significativi al gioco, il nostro BOT deve evolversi ancora una volta in una posizione di iper-carry. Ho piena fiducia che 'Gumayusi' possa adattarsi e prosperare in questo ruolo, proprio come ha fatto prima. Ancora più importante, credo che si sia guadagnato il diritto di dimostrare ancora una volta di essere uno dei migliori BOT del mondo. Una volta ho detto che 'Gumayusi' sanguinava nero e rosso, e lo intendevo davvero. È stato incredibilmente fedele a Ta, e questo è il mio modo di onorare quella lealtà".

