Halo Championship Series Charlotte Major: ecco le squadre e i pool confermati
L'ultimo evento prima del Campionato del Mondo tra poche settimane si terrà questo fine settimana.
Mentre molti di noi stanno cerchiando il Halo World Championship sul nostro calendario in quanto sarà il luogo in cui Halo Studios condividerà uno sguardo al futuro del franchise, prima di quel enorme torneo di eSport c'è un ultimo Major.
Previsto per questo fine settimana a Charlotte, nella Carolina del Nord, il Major è ospitato da FaZe Clan e si svolge dal 3 al 5 ottobre. Saranno presenti 12 squadre invitate e altre quattro squadre che guadagneranno posti nel procedimento principale gareggiando nel tabellone aperto prima dell'evento principale. Stando così le cose, ora conosciamo le squadre presenti e la disposizione della piscina.
Girone A:
- Ribellione di Shopify
- TSM
- Complessità
- Squadra a girone aperto
Girone B:
- Gioco OpTic
- Majin Club
- Omettere
- Squadra a girone aperto
Girone C:
- FaZe Clan
- Nuvola9
- Luminon UE
- Squadra a girone aperto
Girone D:
- Gioco della stazione spaziale
- Invidia
- Incubo irreale
- Squadra a girone aperto
Questo è un evento importante in quanto non solo ci saranno $ 250.000 in palio, ma lo sono anche la metà dei World Championship posti, poiché le prime otto squadre del Charlotte Major appariranno all'evento principale più avanti nel mese.