Halo World Championship 2025: ecco i team e i pool confermati

È quasi ora che il Halo World Championship si verifichi ancora una volta. Questo sarà il luogo in cui incontreremo la prossima fase della serie Halo, ma sarà anche il luogo in cui 16 delle migliori squadre si sfideranno nella speranza di sollevare il trofeo e andarsene con $ 400.000 di premio in denaro.

Il World Championship si svolgerà tra il 24 e il 26 ottobre, tutti a Seattle, negli Stati Uniti, e con l'evento quasi arrivato, ora conosciamo le squadre qualificate e i rispettivi gironi in cui sono state teste di serie.

Girone A:



Ribellione di Shopify



Akave Esports



Luminon UE



Legione Gioco



Girone B:



FaZe Clan



Maniaco della mente



Nuvola9



SWAT Latam



Girone C:



Gioco OpTic



TSM



Complessità



Majin Club



Girone D:



Gioco della stazione spaziale



Invidia



Omettere



Incubo irreale



Ogni squadra si affronterà una volta nella fase a gironi, con le due migliori squadre che avanzeranno al girone superiore dei playoff e la terza classificata che si assicurerà un posto nel girone inferiore. L'ultima squadra di ogni girone viene eliminata dal torneo.

Con questo evento in arrivo, chi ti aspetti che vada lontano e vinca?