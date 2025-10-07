Halo World Championship 2025: ecco i team e i pool confermati
Le 16 squadre partecipanti sono state tutte inserite in uno dei quattro gruppi per l'evento principale.
È quasi ora che il Halo World Championship si verifichi ancora una volta. Questo sarà il luogo in cui incontreremo la prossima fase della serie Halo, ma sarà anche il luogo in cui 16 delle migliori squadre si sfideranno nella speranza di sollevare il trofeo e andarsene con $ 400.000 di premio in denaro.
Il World Championship si svolgerà tra il 24 e il 26 ottobre, tutti a Seattle, negli Stati Uniti, e con l'evento quasi arrivato, ora conosciamo le squadre qualificate e i rispettivi gironi in cui sono state teste di serie.
Girone A:
- Ribellione di Shopify
- Akave Esports
- Luminon UE
- Legione Gioco
Girone B:
- FaZe Clan
- Maniaco della mente
- Nuvola9
- SWAT Latam
Girone C:
- Gioco OpTic
- TSM
- Complessità
- Majin Club
Girone D:
- Gioco della stazione spaziale
- Invidia
- Omettere
- Incubo irreale
Ogni squadra si affronterà una volta nella fase a gironi, con le due migliori squadre che avanzeranno al girone superiore dei playoff e la terza classificata che si assicurerà un posto nel girone inferiore. L'ultima squadra di ogni girone viene eliminata dal torneo.
Con questo evento in arrivo, chi ti aspetti che vada lontano e vinca?