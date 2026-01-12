HLTV Awards 2025: ZywOo nominato Giocatore dell'Anno

HQ

La stagione 2026 Counter-Strike 2 sta per iniziare con il torneo BLAST Bounty Winter 2026 a partire da questa settimana. Con il prossimo anno di attività che sta per iniziare, HLTV ha concluso la stagione 2025 ospitando il suo evento annuale HLTV Awards, in cui vengono riconosciuti i migliori giocatori e le migliori squadre della stagione.

Ospitato a Belgrado, Serbia, l'11 gennaio, l'evento ha messo in luce molte persone e organizzazioni, con un'attenzione non solo ai talenti attuali e emergenti, ma anche alle leggende che hanno aperto la strada affinché Counter-Strike 2 avesse il successo attuale. Per quanto riguarda chi ha vinto premi e chi è stato riconosciuto per il suo contributo all'esport, la lista completa dei vincitori è disponibile di seguito.

Premi HLTV:



Giocatrice dell'anno - Mayline-Joy "ASTRA" Champliaud



Squadra femminile dell'anno - BIG EQUIPA



Esordiente dell'Anno - Danil "Molodoy" Golubenko



Squadra dell'Anno - Team Vitality



Giocatore dell'Anno - Mathieu "ZywOo" Herbaut



Premi della giuria:



Chiusura dell'Anno - Robin "ropz" Kool



Anchor of the Year - William "mezii" Merriman



IGL dell'Anno - Dan "apEX" Madesclaire



AWPer dell'anno - Mathieu "ZywOo" Herbaut



Apertura dell'Anno - Danil "donk" Kryshkovets



Allenatore dell'Anno - Rémy "XTQZZZ" Quoniam



Momento saliente dell'anno - donk - 1v5 contro Vitality



Premi della Comunità:



Talento dell'Anno - James "BanKs" Banks



Streamer dell'Anno - Mark "ohnePixel" Zimmermann



Creatore dell'Anno - dima_aimbots



Evento dell'Anno - StarLadder Budapest Major



Pelle dell'Anno - AWP | Printstream (JTPNZ)



Questi vincitori furono inoltre rafforzati da tre nuovi Hall of Fame inseriti, con l'onore assegnato a Raphael "cogu" Camargo, Yegor "markeloff" Markelov e Olof "olofmeister" Kajbjer.