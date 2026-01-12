HLTV Awards 2025: ZywOo nominato Giocatore dell'Anno
La cerimonia annuale di premiazione Counter-Strike si è svolta durante il fine settimana.
La stagione 2026 Counter-Strike 2 sta per iniziare con il torneo BLAST Bounty Winter 2026 a partire da questa settimana. Con il prossimo anno di attività che sta per iniziare, HLTV ha concluso la stagione 2025 ospitando il suo evento annuale HLTV Awards, in cui vengono riconosciuti i migliori giocatori e le migliori squadre della stagione.
Ospitato a Belgrado, Serbia, l'11 gennaio, l'evento ha messo in luce molte persone e organizzazioni, con un'attenzione non solo ai talenti attuali e emergenti, ma anche alle leggende che hanno aperto la strada affinché Counter-Strike 2 avesse il successo attuale. Per quanto riguarda chi ha vinto premi e chi è stato riconosciuto per il suo contributo all'esport, la lista completa dei vincitori è disponibile di seguito.
Premi HLTV:
- Giocatrice dell'anno - Mayline-Joy "ASTRA" Champliaud
- Squadra femminile dell'anno - BIG EQUIPA
- Esordiente dell'Anno - Danil "Molodoy" Golubenko
- Squadra dell'Anno - Team Vitality
- Giocatore dell'Anno - Mathieu "ZywOo" Herbaut
Premi della giuria:
- Chiusura dell'Anno - Robin "ropz" Kool
- Anchor of the Year - William "mezii" Merriman
- IGL dell'Anno - Dan "apEX" Madesclaire
- AWPer dell'anno - Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Apertura dell'Anno - Danil "donk" Kryshkovets
- Allenatore dell'Anno - Rémy "XTQZZZ" Quoniam
- Momento saliente dell'anno - donk - 1v5 contro Vitality
Premi della Comunità:
- Talento dell'Anno - James "BanKs" Banks
- Streamer dell'Anno - Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Creatore dell'Anno - dima_aimbots
- Evento dell'Anno - StarLadder Budapest Major
- Pelle dell'Anno - AWP | Printstream (JTPNZ)
Questi vincitori furono inoltre rafforzati da tre nuovi Hall of Fame inseriti, con l'onore assegnato a Raphael "cogu" Camargo, Yegor "markeloff" Markelov e Olof "olofmeister" Kajbjer.