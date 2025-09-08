Hollow Knight: Silksong Guida - Suggerimenti e trucchi per avanzare in modo rapido e sicuro attraverso Pharloom

HQ

È qui! Hollow Knight: Silksong (puoi controllare qui la nostra recensione) è arrivato da molto tempo e ha tenuto i fan dei metroidvania e dei giochi d'azione sulle spine per molti anni, ma tutta quell'ansia è scomparsa lo scorso 4 settembre con l'uscita multipiattaforma del gioco a un prezzo popolare. Ma poi è iniziato un altro calvario (per alcuni) che è quello di progredire attraverso un gioco che è, a quanto pare, molto più impegnativo del suo predecessore. Beh, questo è in parte vero, ma forse è perché hai bisogno di alcune conoscenze di base se sei nelle prime fasi del gioco, in modo da non commettere errori iniziali così dolorosi.

Non preoccuparti, perché non ci saranno spoiler importanti in questa guida, solo una serie di suggerimenti su come progredire nell'Atto 1 e su come salvare tutti quei grani del rosario e frammenti di armatura, oltre a sbloccare alcune abilità interessanti, viaggi veloci, mappe e personaggi di ricerca. Il Regno di Pharloom ti aspetta ed ecco i nostri migliori consigli per arrivarci.

1. Hornet non è il cavaliere, quindi prenditi un po' di tempo per abituarti al tuo nuovo protagonista.

La Principessa di Nidosacro è passata da personaggio secondario a personaggio principale in questo secondo capitolo, e questo porta con sé più di un semplice cambiamento nell'aspetto. Hornet ha un set di mosse molto diverso dal protagonista di Hollow Knight, particolarmente evidente quando si tratta di colpi verso il basso e portata dell'ago (pungiglione), e vale la pena trascorrere un po' di tempo nella prima area della Grotta del muschio, muovendosi e lanciando spinte a tutto ciò che si muove (e ai muri, poiché ci sono diversi percorsi nascosti). Anche in questi primi momenti in cui hai solo due o tre mosse diverse, il "rimbalzo" dell'attacco in salto di Hornet cambia l'intera mentalità.

Annuncio pubblicitario:

Vale anche la pena notare che Hornet ha la sua voce e le sue linee di dialogo, ed è molto più facile seguire la narrazione del gioco questa volta. Senza contare che amiamo il suo carattere, duro e onorevole. Oh, Hornet, se solo ti avessimo aspettato troppo a lungo.

2. Gestisci bene il filo di seta per guarirti.

Può sembrare sciocco, ma un'altra delle principali novità di Hollow Knight Silksong è che il processo di rigenerazione della vita nelle maschere del Calabrone è diverso da quello del Cavaliere. Ora dovremo caricare una barra di seta quando colpiamo i nemici fino a raggiungere un certo segno, e una volta lì possiamo, con un solo gesto, recuperare fino a tre maschere di salute (almeno, all'inizio del gioco e senza alcun stemma o strumento). Il problema è che caricare questa barra è un processo leggermente più lungo rispetto al riempimento dei vasi dell'anima in Hollow Knight, quindi scegli il momento giusto per farlo e cerca sempre di farlo quando hai già sconfitto i nemici. Nei combattimenti contro i boss, approfitta di quando terminano la loro animazione di attacco o quando urlano per entrare nel raggio d'azione e concentrarti sulla guarigione.

Annuncio pubblicitario:

3. Il bozzolo di seta è un vero toccasana e una risorsa utile anche in combattimento.

Come il set di mosse, anche la funzione di tornare al punto di morte è cambiata, sia nella forma che nello scopo. Ora non dobbiamo affrontare un'ombra per riguadagnare il nostro pieno potere dell'Anima e la nostra valuta Geo, ma semplicemente raggiungere un bozzolo di seta dove Hornet ha lasciato tutti i suoi grani del rosario, che è la valuta principale del gioco.

Recuperare i tuoi guadagni prima di morire una seconda volta è una priorità assoluta, ma in certi momenti potrebbe essere utile non rompere immediatamente quel bozzolo, per un motivo: ricarica completamente il lingotto di seta, permettendoti di recuperare la vita o usare abilità o strumenti sul posto. Nei combattimenti contro i boss può essere un'utile, se non essenziale, riserva di energia. Approfittane per colpire il nemico il più possibile prima di dover rompere il bozzolo. Anche se, se ce lo chiedi, è meglio non morire due volte senza farlo e perdere tutti quei grani del rosario, perché non sono esattamente abbondanti.

4. A volte devi investire in sicurezza finanziaria con i grani del rosario.

Proprio all'inizio del gioco troverai un accampamento di pellegrini, un luogo di riposo dove i fedeli si preparano per l'ascesa al santuario in cima. E tra i personaggi con cui puoi interagire c'è il primo venditore di Silksong, Pebb, che ti venderà alcuni oggetti utili, come un frammento di maschera, una semplice chiave, un pezzo di metallo artigianale e anelli del rosario. Le corde del rosario sostituiscono lo slot dell'uovo marcio in Hollow Knight, anche se qui diventa subito evidente che vale la pena utilizzarle di più. Per 80 rosari, Pebb creerà un oggetto fisico che puoi portare nel tuo inventario che immagazzina fino a 60 grani alla volta.

Come puoi vedere, il tasso di creazione di 20 perline non è piccolo, ma assicura che se muori due volte senza riavere il tuo bozzolo di seta, almeno non perderai tutti i tuoi preziosi risparmi. I grani del rosario possono essere rotti a piacimento in qualsiasi momento, quindi cogli l'opportunità quando sei in città, villaggi e accampamenti per farlo, e fallo solo con quelli di cui hai bisogno per effettuare la transazione commerciale.

5. Trova Shakra l'esploratore e cantante ogni volta che entri in una nuova area.

Se c'è una cosa che abbiamo davvero amato di Hollow Knight: Silksong, oltre al suo gameplay, è la costruzione del mondo, il design dell'ambiente e l'enorme salto di carisma del suo nuovo roster di personaggi secondari. Hornet troverà nuovi alleati nel suo viaggio su Pharloom, ma pochi più importanti di Shakra, una guerriera ed esploratrice Mantide. Shakra è una figura elegante che incontriamo per la prima volta mentre esploriamo il midollo, e ci venderà sia le mappe dell'area che la penna per aggiornarle noi stessi, la bussola e tutti i tipi di indicatori. Ci mancherà Cornifer e il suo Cavaliere Vacuo che canticchia, ma ora Shakra è la nostra nuova migliore amica. E con mappe così grandi e vaste in Silksong, il nostro primo compito all'arrivo in un'area (oltre a non morire) è cercarla e comprare da lei la sua mappa dell'area. Inoltre, i suoi dialoghi sono fantastici.

Questi sono i nostri consigli iniziali per iniziare a giocare a Hollow Knight: Silksong. Restate sintonizzati per la nostra recensione del gioco e rimanete sintonizzati per ulteriori guide su come sconfiggere i boss, trovare i blaster e tessere la migliore build per il nostro amato Hornet.