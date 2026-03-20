Horizon Worlds VR rimarrà online mentre Meta cerca di mantenere la piattaforma per il supporto ai giochi esistenti

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La premessa stessa di Horizon Worlds di Meta era creare una piattaforma metaverso diversificata e ampia, ma non prese mai davvero il suo impulso, e presto svanì nell'oblio. All'inizio di questa settimana, Meta ha deciso che era già abbastanza e che era giunto il momento di cambiare il modo in cui si approccia alla piattaforma, in particolare interrompendo il supporto VR e rendendola solo un'esperienza web e per smartphone, una scelta che in realtà ha infastidito parecchie persone.

Molti sono rimasti delusi dalla notizia, poiché Horizon Worlds VR è stato usato come piattaforma per raggiungere altri progetti e giochi VR, e rimuovere il supporto VR avrebbe quindi reso queste altre esperienze inaccessibili. Se facevi parte della comunità vocale che esprime malcontento per la scelta di Meta, potrebbe essere interessante sentire che il gigante tecnologico sta tornando indietro sulla sua decisione.

Come osservato da UploadVR, il CTO di Meta, Andrew Bosworth, ha condiviso una risposta con i fan in cui menziona che il supporto VR rimarrà valido per Horizon Worlds VR, tutto come parte di uno sforzo per incoraggiare il supporto ai giochi esistenti.

"Ho una piccola buona notizia per te allora. Abbiamo deciso, proprio oggi, che continueremo Horizon Worlds a funzionare in VR per i giochi esistenti, per supportare i fan che ci sono stati come te e che ci tengono davvero.

"I giochi runtime di Horizon Unity non funzioneranno su mobile, funzioneranno solo in VR. Non portiamo nuovi giochi - la maggior parte della nostra energia va verso il mobile e il Meta Horizon Engine lì. Il motivo è che lì si trovava già la maggior parte dell'energia dei consumatori e dei creatori, quindi ci stiamo puntando su questo. Ma per chi ha già giochi che gli piacciono e che sta usando in Horizon Worlds, potrà scaricare l'app Horizon Worlds e usarla in VR per il prossimo futuro."

Tuttavia, c'è un problema in questa decisione, poiché i giochi creati in VR trarranno beneficio prima di tutto da questo ritorno indietro, ma quelli realizzati per desktop o mobile e che hanno supporto VR potrebbero notare problemi in futuro. Questo sembra essere dovuto al fatto che Meta sta investendo le sue uova nella versione non VR del Horizon Engine, cercando di allontanarsi dall'elemento VR, anche se rimarrà disponibile affinché gli utenti possano continuare a sfruttarlo.