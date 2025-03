Hyundai annuncia una "fantasia di design EV ispirata al gaming"

HQ

Hyundai ha annunciato un nuovo modello di concept car limitata che prende la piattaforma di veicoli elettrici sub-compatti Inster della casa automobilistica e le dà una modifica e un aggiornamento che si ispira in modo massiccio ai videogiochi e ai giochi di corse.

Il concept è noto come Insteroid ed è descritto da Hyundai come "un'interpretazione giocosa di un'auto da sogno progettata per farti sorridere". Per quanto riguarda il significato, ci viene detto che ha dettagli divertenti che riflettono il mondo dei giochi, inclusi i pulsanti di controllo, il quadro strumenti e persino il sistema frenante.

Hyundai si spinge un po' oltre per commentare questa idea, osservando che l'auto ha "uno stile ispirato ai giochi di corse, con prese d'aria per passaruota, ruote da 21 pollici e uno spoiler posteriore e un diffusore prominenti. I caratteristici LED Pixel si aggiungono al suo aspetto".

Al momento abbiamo solo alcune immagini teaser dell'Insteroide, poiché la rivelazione completa è fissata per l'inizio di aprile. Tuttavia, dai un'occhiata qui sotto per quello che sembra essere un concetto di auto piuttosto eccitante.

