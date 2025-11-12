I Carolina Royal Ravens annunciano la squadra della Call of Duty League 2026

HQ

Man mano che ci avviciniamo al ritorno del Call of Duty League a dicembre 2025 (e al lancio di Call of Duty: Black Ops 7 tra soli due giorni!), stiamo vedendo sempre più squadre affermare le loro squadre per la prossima stagione. A tal fine, ora il Carolina Royal Ravens ha rivelato il folk che sfoggerà il suo caratteristico blu per la prossima stagione di attività.

Il roster include una stella di ritorno come Austin "SlasheR" Liddicoat che mantiene il suo posto nella squadra, ma sarà l'unica persona a farlo. È stato rivelato che Dillon "Wrecks" Slotter è stato rilasciato dal team per creare spazio per le tre nuove stelle di Jay "Craze" Mallhi, Logan "Lurqxx" e Dylan "Nero" Koch.

Il Royal Ravens sarà una delle prime squadre a darsi battaglia nella stagione 2026, poiché mentre OpTic Texas inizierà la sua difesa del campionato affrontando per primo il Riyadh Falcons, la seconda partita della stagione vedrà il Royal Ravens accumularsi contro il Boston Breach.

Come pensi che andrà questa iterazione del Royal Ravens ?