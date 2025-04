I Carolina Royal Ravens si separano dai Vivid

HQ

Ci sono una manciata di Call of Duty League squadre che di solito sono note per avere meno successo di altre. Mentre Atlanta Faze, 100 Thieves, OpTic Texas, Toronto Ultra e una manciata di altre sono spesso le squadre da battere, il Los Angeles Guerrillas M8, Vegas Falcons (precedentemente Vegas Legion e Paris Legion prima di allora), e il Carolina Royal Ravens (precedentemente London Royal Ravens ) hanno avuto un momento molto più difficile nella lega. Ma quest'ultima sta avendo una stagione molto migliore finora con 210 CDL Points al suo nome e saldamente cementata come la quinta migliore squadra del campionato, e vicina ad essere la terza migliore. È per questo motivo che un cambio di roster è probabilmente abbastanza sorprendente da sentire.

Il Royal Ravens ha deciso di lasciare che Reece "Vivid" Drost esca dalla squadra, il che significa che allo stato attuale l'organizzazione ha solo tre giocatori attivi nei suoi ranghi. Considerando che il terzo Major dell'anno è ancora in corso, con ulteriori qualificazioni che si svolgeranno questa settimana, possiamo aspettarci di sentire parlare di un sostituto per Vivid nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il futuro di Vivid, questo non è stato rivelato, ma considerando che in precedenza ha giocato per altre cinque organizzazioni CDL, è ragionevole supporre che tornerà presto alla CDL.