I design classici dell'interfaccia utente PlayStation sono sempre disponibili su PS5

Il prossimo importante aggiornamento del sistema PlayStation 5 arriva oggi e in esso possiamo aspettarci una manciata di modifiche e miglioramenti che i fan chiedono da un po'. L'aggiornamento include due modifiche principali, la prima delle quali si chiama Audio Focus.

Questo è un modo per migliorare e migliorare la classica esperienza audio della console, rendendo più facile regolare la configurazione audio secondo i propri desideri. Ad esempio, se tendi a scoprire che i dialoghi nel gioco sono troppo silenziosi mentre la musica è troppo alta, o forse i passi non sono abbastanza forti, ora puoi armeggiare con un'impostazione a livello di console che migliorerà questi elementi in tutti i giochi. Audio Focus è disponibile per gli utenti di cuffie tramite USB o jack analogico, ma non per TV o soundbar collegati tramite HDMI. Le quattro modalità sono le seguenti:



Boost Low Pitch: amplifica i suoni a bassa frequenza come il rombo dei motori e i rumori rimbombanti.



Potenzia le voci: amplifica le chat vocali, le voci dei personaggi e altri suoni a media frequenza.



Boost High Pitch: amplifica i suoni ad alta frequenza come passi e rumori metallici.



Potenzia i suoni silenziosi: amplifica i suoni a basso volume in un'ampia gamma di frequenze.



Per il resto, il secondo grande cambiamento ruota attorno al ritorno del design dell'interfaccia utente delle console classiche, il che significa che sarai in grado di modificare l'interfaccia utente della tua PS5 per farla assomigliare alla PlayStation originale, alla PS2, alla PS3 o persino all'interfaccia utente della PS4.

Quale interfaccia utente utilizzerai per la tua PS5 da oggi?