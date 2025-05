I Falcons Vega sono i campioni della Red Bull Instalock 2025

HQ

Durante il fine settimana, i fan del torneo competitivo Valorant sono stati in grado di sintonizzarsi sul torneo Red Bull Instalock, con questa attività tutta al femminile che ha visto quattro delle migliori squadre di tutto il mondo presenti e in lotta per un trofeo a Londra. Ora che l'evento si è concluso, è stato determinato un vincitore.

Dopo un finale ricco di azione, Falcons Vega è uscito vincitore dopo aver sconfitto G2 Gozen in modo 3-2. Ciò significa che la squadra con sede in Arabia Saudita tornerà a casa con un trofeo che in precedenza era stato sollevato da G2 Gozen.

Falcons Vega se ne sono andati con £ 8.000 di premio in denaro, il tutto mentre si preparavano come uno da tenere d'occhio mentre la campagna 2025 Valorant continua. Per quanto riguarda il futuro, la squadra tornerà in Arabia Saudita per competere nella secondaSplit edizione dell'anno della regione SEA.